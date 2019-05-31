Власти США проверяют сообщения о казни чиновника в КНДР

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти пытаются проверить сообщения о казни высокопоставленного чиновника из КНДР, участвовавшего в переговорах с Вашингтоном, из-за провала саммита в Ханое, сообщает агентство Рейтер.
"Мы видели сообщения, о которых вы говорите", - сказал Помпео, отвечая на вопрос корреспондента о сообщениях в СМИ о возможной казни чиновников в КНДР. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы проверить. На сегодня мне больше нечего добавить", - отметил госсекретарь США.
Ранее южнокорейская газета "Чосон ильбо" выступила с утверждением о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое. По данным газеты, вместе с Ким Хёк Чхолем также якобы казнены еще четыре сотрудника МИД КНДР. Все эти сведения исходят из неназванного северокорейского источника. Ранее в Южной Корее консервативная пресса также распространяла сообщения о казнях в Северной Корее чиновников, которые потом появлялись где-то живыми и невредимыми.
Как заявили РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Южной Кореи, власти страны не имеют официального подтверждения информации о возможной казни Ким Хёк Чхоля.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.