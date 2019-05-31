Власти США проверяют сообщения о казни чиновника в КНДР

Южнокорейские СМИ сообщают о казни в КНДР. Доказательств не приводят Газеты Южной Кореи в очередной раз сообщили о том, что в Северной Корее казнили чиновника. На этот раз речь идет о спецпредставителе КНДР по США. При этом подобные сообщения уже не раз оказывались выдумкой.