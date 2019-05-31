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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье закупает спецтехнику и евроконтейнеры для сбора ТКО

Вчера, 13:24
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: Верхневолжье закупает спецтехнику и евроконтейнеры для сбора ТКО
Руденя: Верхневолжье закупает спецтехнику и евроконтейнеры для сбора ТКО
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 31 мая – РИА Новости. Тверская область в этом году в рамках реализации новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) закупает 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров, первая партия оборудования уже поступила, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
С 1 января этого года в Верхневолжье внедряются новые правила обращения с ТКО - на территории области устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.
"Уверен в том, что сама система оборота с ТКО показывает уровень и качество развития общество, поэтому необходимо четко и понятно сформировать эту систему", - сказал глава региона.
По его мнению, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Руденя при этом напомнил, что область вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.
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В прошлом году в областную собственность перешло предприятие "Полигон", в настоящее время оформляется государственная собственность на все полигоны в регионе.
"Консолидация всех ресурсов и развитие этого направления в руках государственного предприятия даст возможность более чётко прогнозировать тарифы", - сказал Руденя.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что территориальная схема обращения с отходами в региона утверждена в конце 2017 года. Сформированы семь межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учетом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация "Тверьспецавтохозяйство".
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Тверская областьИгорь Руденя
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