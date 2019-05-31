Зеленский пока не будет получать зарплату в студии "Квартал 95"

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не будет получать зарплату в студии "Квартал 95" во время пребывания на посту главы государства, однако прибыль от продуктов студии за ним сохранится, сказал его бизнес-партнер Борис Шефир.
"У нас тут достаточно высокие зарплаты. Но мы договорились, что он будет получать зарплату только по основному месту работы — как президент. А вот вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки по тем фильмам, которые покупают во всем мире", - сказал Шефир в интервью украинскому изданию "Детектор Медиа".
Шефир также отметил, что возглавил после выборов студию "Квартал 95" и в данный момент ищет помощников. "Я возглавляю. Двадцать четвертого мая я сам себя назначил. Потому что весь руководящий состав у меня забрали, я вынужден теперь искать себе помощников", - сказал он.
Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент 21 мая назначил брата Бориса Шефира Сергея первым помощником главы Украины. Ранее Зеленский заявил, что на время президентства вышел из бизнеса.