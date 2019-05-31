Кузнецова поддержала инициативы, направленные на безопасность окон

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею включить в набор для родителей маленьких детей все необходимое для установки ограничителей на окна.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил выдавать родителям новорожденных наборы для установки ограничителей на окна, чтобы избежать несчастных случаев, а также изменить техническую документацию при строительстве домов таким образом, чтобы она обязывала делать окна безопасными для детей.
"Я полностью поддерживаю идею выдавать родителям наборы для установки ограничителей, рекомендации о том, что поможет сделать окна безопасными. А тему с изменением технической документации, безусловно, нужно обсуждать с соответствующими инстанциями, надо посмотреть, насколько это возможно и что для этого нужно", - заявила Кузнецова на пресс-конференции.
По ее словам, с начала года из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли. В прошлом году случаев выпадения детей было 905, погибли 123 человека, стали инвалидами 33.