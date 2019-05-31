Кузнецова поддержала инициативы, направленные на безопасность окон

"Я полностью поддерживаю идею выдавать родителям наборы для установки ограничителей, рекомендации о том, что поможет сделать окна безопасными. А тему с изменением технической документации, безусловно, нужно обсуждать с соответствующими инстанциями, надо посмотреть, насколько это возможно и что для этого нужно", - заявила Кузнецова на пресс-конференции.