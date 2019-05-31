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РИА Новости

ЛДПР провела митинг у посольства Сербии в связи с событиями в Косово

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским провела митинг у посольства Сербии в связи с событиями в Косово.
"Проводим митинг у посольства Сербии в поддержку наших братьев-славян... Мы не признаем государство Косово, потому что нельзя создать новую страну на территории старой. Косово и этнически, и религиозно принадлежит православным славянам сербам, а не мусульманам албанцам, которые захватили эту территорию и выдавливают коренное население", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Мы надеемся, что если Сербия попросит поддержки у руководства России - мы эту поддержку в полном объеме окажем!" - отметил политик.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Вчера, 08:25
Лавров прокомментировал последние события в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что последние события в Косово произошли из-за попустительства со стороны ЕС и НАТО "в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется в соответствии с резолюцией 1254 СБ ООН" и обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.
Лавров в пятницу также отметил, что власти Косово "отбились от рук" и их действия в отношении российского сотрудника миссии ООН неприемлемы.
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ЛДПРСербияКосовоРоссияВ мире
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