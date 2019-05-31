ЛДПР провела митинг у посольства Сербии в связи с событиями в Косово

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским провела митинг у посольства Сербии в связи с событиями в Косово.

"Проводим митинг у посольства Сербии в поддержку наших братьев-славян... Мы не признаем государство Косово, потому что нельзя создать новую страну на территории старой. Косово и этнически, и религиозно принадлежит православным славянам сербам, а не мусульманам албанцам, которые захватили эту территорию и выдавливают коренное население", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Мы надеемся, что если Сербия попросит поддержки у руководства России - мы эту поддержку в полном объеме окажем!" - отметил политик.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что последние события в Косово произошли из-за попустительства со стороны ЕС и НАТО "в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется в соответствии с резолюцией 1254 СБ ООН" и обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.