Вологодским бюджетникам частично компенсируют стоимость путевки на лечение

ВОЛОГДА, 31 мая – РИА Новости. Порядка 140 миллионов рублей выделят из бюджета власти Вологодской области в 2019 году на санаторно-курортное лечение для бюджетников, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о частичной оплате путевок, но не более 14 тысяч рублей от ее стоимости, работникам государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и туризма, физической культуры и спорта.

"Средняя стоимость путевки в санаториях Вологодской области составляет 28 тысяч рублей. Половину стоимости человек оплачивает сам, а половина оплачивается из бюджета Вологодской области", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора области Олега Васильева.

По его словам, льготную путевку могут получить те работники государственного или муниципального учреждения бюджетной сферы, которые в 2018 году прошли обязательную диспансеризацию и получили рекомендации пройти курс лечения в санатории или профилактории.

Для бронирования льготной путевки нужно представить только три документа: справку с места работы, подтверждающую, что человек является работником учреждения бюджетной сферы, справку об установлении второй или третьей группы здоровья и медицинскую справку для получения санаторно-курортного лечения по установленной форме.