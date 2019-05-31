Владимирские депутаты ужесточили наказание за поджог травы

Теперь штраф будет налагаться не только за поджог сухой травы и мусора, но и опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности. Если раньше под статью подпадали действия исключительно на территории населенных пунктов, то теперь наказание последует и за поджоги за их пределами. Особенно строго будут следить за ситуацией в пожароопасный период. За нарушение закона установлены штрафы: гражданам - от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 50 до 250 тысяч рублей.