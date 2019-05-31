Владимирские депутаты ужесточили наказание за поджог травы

ВЛАДИМИР, 31 мая – РИА Новости. Владимирские депутаты внесли изменения в закон об административных правонарушениях, усилив ответственность за поджог травы и другой растительности, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли 13 областных законов. Один из них касается ответственности за поджог травы. Внести изменения в областной закон об административных правонарушениях предложил председатель Заксобрания Владимир Киселев. По его словам, инициатива продиктована многочисленными обращениями жителей.
"Люди обеспокоены той угрозой, которой ежегодно подвергается природа нашей области, а зачастую и человеческие жизни - порой огонь вплотную подступает к деревням. В новой редакции расширен перечень объектов, за сжигание которых последует административная ответственность", - приводит слова Киселева пресс-служба.
Теперь штраф будет налагаться не только за поджог сухой травы и мусора, но и опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности. Если раньше под статью подпадали действия исключительно на территории населенных пунктов, то теперь наказание последует и за поджоги за их пределами. Особенно строго будут следить за ситуацией в пожароопасный период. За нарушение закона установлены штрафы: гражданам - от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - от 50 до 250 тысяч рублей.
Ранее владимирские депутаты обращались в Госдуму с инициативой ввести уголовную ответственность за поджог травы в случаях, когда ущерб нанесен большим площадям.