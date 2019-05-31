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РИА Новости

ГП начала новое расследование против экс-владельцев ЮКОСа, сообщили СМИ

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Генпрокуратура России уже несколько лет ведет новое следствие в отношении Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу, заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.
"Несколько лет назад Генеральная прокуратура России начала новое масштабное расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСа. Выяснились новые сенсационные обстоятельства", - говорится в документальном фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского".
Михаил Ходорковский в Киеве, Украина. 2014 год
Вчера, 12:50
НТВ рассказало об элитной недвижимости Ходорковского на Рублевке
По версии следователей, сообщают журналисты, "на старте своего бизнеса Ходорковский вместе с сообщниками завладел нефтяной компанией в результате тщательно спланированной аферы".
Таким образом, "почти все, чем сейчас владеет Ходорковский и бывшие его партнеры, нажито преступным путем", считают авторы расследования.
В каком статусе сейчас находится этот процесс, неясно. В сюжете журналисты употребляют фразу "третье уголовное дело по ЮКОСу", однако если оно возбуждено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, на которую ссылаются на НТВ (таких полномочий у нее нет с 2007 года), а Следственный комитет РФ.
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НТВ (телеканал)Михаил ХодорковскийЮКОСГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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