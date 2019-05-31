ГП начала новое расследование против экс-владельцев ЮКОСа, сообщили СМИ

"Несколько лет назад Генеральная прокуратура России начала новое масштабное расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСа. Выяснились новые сенсационные обстоятельства", - говорится в документальном фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского".

Таким образом, "почти все, чем сейчас владеет Ходорковский и бывшие его партнеры, нажито преступным путем", считают авторы расследования.

В каком статусе сейчас находится этот процесс, неясно. В сюжете журналисты употребляют фразу "третье уголовное дело по ЮКОСу", однако если оно возбуждено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, на которую ссылаются на НТВ (таких полномочий у нее нет с 2007 года), а Следственный комитет РФ.