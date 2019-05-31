В Москве в выходные и праздники усилят контроль за местами летнего отдыха

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Контроль за местами и зонами летнего отдыха в Москве будет увеличен по выходным и в праздничные дни, особый контроль посвящен несанкционированным пикниковым точкам, рассказала журналистам начальник Инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Ирина Косарева.

"Когда люди приходят у нас на места отдыха у воды, возникают такие нарушения, как несанкционированные пикниковые точки. Это особый контроль у нас в выходные дни. Естественно, инспекторский состав увеличен на выходные и праздничные дни, которые у нас будут в июне", - рассказала Косарева.

Она отметила, что все нарушения устраняются в течение одного-двух дней, за исключением особо серьезных поломок. Косарева также отметила, что в выходные дни инспектора будут в обязательном порядке на всех зонах отдыха, которых в Москве 126, проверяться будут даже те 17 зон, которые находятся на реконструкции.

Исполняющий обязанности начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Леонид Бородулин также отметил, что усиление контроля в летний период - это уже отработанная практика, при необходимости личный состав инспекций может быть усилен за счёт других подразделений.

"Мы перераспределяем силы у себя в инспекции с учётом необходимости усиления контроля в выходные и праздничные дни, за счёт каких-то других дней. При необходимости личный состав от инспекции по контролю за озелененными территориями в любой момент может быть усилен за счёт других подразделений", - отметил Бородулин.