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РИА Новости

В Москве в выходные и праздники усилят контроль за местами летнего отдыха

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосквичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Москвичи отдыхают на пляже в Строгинской пойме. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Контроль за местами и зонами летнего отдыха в Москве будет увеличен по выходным и в праздничные дни, особый контроль посвящен несанкционированным пикниковым точкам, рассказала журналистам начальник Инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон Ирина Косарева.
"Когда люди приходят у нас на места отдыха у воды, возникают такие нарушения, как несанкционированные пикниковые точки. Это особый контроль у нас в выходные дни. Естественно, инспекторский состав увеличен на выходные и праздничные дни, которые у нас будут в июне", - рассказала Косарева.
Она отметила, что все нарушения устраняются в течение одного-двух дней, за исключением особо серьезных поломок. Косарева также отметила, что в выходные дни инспектора будут в обязательном порядке на всех зонах отдыха, которых в Москве 126, проверяться будут даже те 17 зон, которые находятся на реконструкции.
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Исполняющий обязанности начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Леонид Бородулин также отметил, что усиление контроля в летний период - это уже отработанная практика, при необходимости личный состав инспекций может быть усилен за счёт других подразделений.
"Мы перераспределяем силы у себя в инспекции с учётом необходимости усиления контроля в выходные и праздничные дни, за счёт каких-то других дней. При необходимости личный состав от инспекции по контролю за озелененными территориями в любой момент может быть усилен за счёт других подразделений", - отметил Бородулин.
Ранее в материалах к заседанию президиума столичного правительства сообщалось, что в настоящее время в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды. Из них летом 2019 года будут работать 109 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Остальные зоны отдыха находятся на реконструкции.
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