В Кремле не знают об удалении сцен из фильма о Элтоне Джоне

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о внесенных изменениях в биографический фильм о британском музыканте Элтоне Джоне в связи с его выходом в российский прокат, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу вам ничего сказать, я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать. Я думаю, что лучше все-таки спросить министерство культуры на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле удаление из фильма ряда сцен сексуального характера и моментов, связанных с наркотиками, проявлением цензуры.