В Подмосковье с 1 июля можно будет отследить движение скорой с помощью СМС

"Мы ввели и открыли новый сервис, который позволяет в случае, если вы вызвали скорую помощь, получать полное информирование: когда выехала скорая, вам приходит смска - сколько времени займет до места вызова, и, соответственно, сам факт прибытия тоже фиксируется. Три смски вы получаете", - отметил Воробьев.