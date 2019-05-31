В Подмосковье с 1 июля можно будет отследить движение скорой с помощью СМС

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 31 мая - РИА Новости. Сервис СМС-информирования, который позволит отслеживать движение автомобилей скорой помощи в реальном времени, запускают в Московской области, сказал журналистам глава Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы ввели и открыли новый сервис, который позволяет в случае, если вы вызвали скорую помощь, получать полное информирование: когда выехала скорая, вам приходит смска - сколько времени займет до места вызова, и, соответственно, сам факт прибытия тоже фиксируется. Три смски вы получаете", - отметил Воробьев.
По его словам, если у пользователя есть приложение системы-112, в опции "скорая помощь" можно видеть фактическое движение автомобиля, как в мобильных сервисах при вызове такси.
В пятницу сервис работает в тестовом режиме, с 1 июля он начнет функционировать на территории всей Московской области.
Мобильное приложение системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России.