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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция выступают за прекращение огня в Идлибе, заявил Песков

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва считает необходимым добиваться, чтобы террористы из сирийского Идлиба прекратили огонь, в соответствии с договоренностями это ответственность турецкой стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае нельзя говорить о каких-то расхождениях. Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму и из Идлиба", - сказал Песков, отвечая на вопрос о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, по итогам которого журналисты заметили расхождения в формулировках в сообщениях Москвы и Анкары.
Он подчеркнул, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, ответственна за это Турция.
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"И здесь, конечно, нужно помнить, что в данном случае, по тем договоренностям, которые были заключены в Сочи, это ответственность турецкой стороны. И здесь, конечно, важны действия наших турецких партнеров и также сотрудничество между Россией и Турцией для достижения этих целей", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что в первую очередь речь идет именно об Идлибе. "В первую очередь, конечно. Там скопления боевиков, которые оттуда ведут наступательные действия", - пояснил Песков.
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Война в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРоссия
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