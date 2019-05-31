Россия и Турция выступают за прекращение огня в Идлибе, заявил Песков

"В данном случае нельзя говорить о каких-то расхождениях. Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму и из Идлиба", - сказал Песков, отвечая на вопрос о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, по итогам которого журналисты заметили расхождения в формулировках в сообщениях Москвы и Анкары.