В Москве прошел Форум китайских и российских аналитических центров

МОСКВА, 31 мая - . В Москве с 29-30 мая прошел Форум высокого уровня китайских и российских аналитических центров, организованный Академией общественных наук Китая и Российским Советом по международным делам (РСМД). " Проект "Россия-Китай: главное . В Москве с 29-30 мая прошел Форум высокого уровня китайских и российских аналитических центров, организованный Академией общественных наук Китая и Российским Советом по международным делам (РСМД).

Свыше сотни аналитиков, журналистов и учёных двух стран обсудили широкий спектр вопросов - китайско-российское стратегическое сотрудничество, китайско-российские экономические отношения в рамках глобального экономического развития, связи на региональном уровне, совместная работа в области безопасности, энергетики и инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество.

Россия рассматривает отношения с Китаем важнейшим приоритетом, а добрососедское сотрудничество между двумя странами играет важную роль в поддержании глобальной стабильности, заявил зампредседателя правительства России Максим Акимов на церемонии открытия. Партнёрство Пекина и Москвы в области экономики и торговли принесло плодотворные результаты, а перспективы в области энергетики, связи, высоких технологий и трансграничных логистических систем он назвал многообещающими.

О том, что китайско-российские отношения строятся на взаимном уважении и подходе друг к другу на основе равенства, говорил председатель Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго. Каждая сторона культивирует политическое взаимодоверие, которое может выдержать испытания, силами способствовала развитию двух стран, защитила мир, стабильность и процветание на планете. Заглядывая в будущее, Китай и Россия должны содействовать повышению уровня сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, наука и техника, а также продвигать на новую ступень китайско-российские отношения, уверен Дай Бинго.