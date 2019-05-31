В Москве прошел Форум китайских и российских аналитических центров

МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве с 29-30 мая прошел Форум высокого уровня китайских и российских аналитических центров, организованный Академией общественных наук Китая и Российским Советом по международным делам (РСМД).
Свыше сотни аналитиков, журналистов и учёных двух стран обсудили широкий спектр вопросов - китайско-российское стратегическое сотрудничество, китайско-российские экономические отношения в рамках глобального экономического развития, связи на региональном уровне, совместная работа в области безопасности, энергетики и инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество.
Россия рассматривает отношения с Китаем важнейшим приоритетом, а добрососедское сотрудничество между двумя странами играет важную роль в поддержании глобальной стабильности, заявил зампредседателя правительства России Максим Акимов на церемонии открытия. Партнёрство Пекина и Москвы в области экономики и торговли принесло плодотворные результаты, а перспективы в области энергетики, связи, высоких технологий и трансграничных логистических систем он назвал многообещающими.
О том, что китайско-российские отношения строятся на взаимном уважении и подходе друг к другу на основе равенства, говорил председатель Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго. Каждая сторона культивирует политическое взаимодоверие, которое может выдержать испытания, силами способствовала развитию двух стран, защитила мир, стабильность и процветание на планете. Заглядывая в будущее, Китай и Россия должны содействовать повышению уровня сотрудничества в таких областях, как торговля, экономика, наука и техника, а также продвигать на новую ступень китайско-российские отношения, уверен Дай Бинго.
Посол КНР в РФ Ли Хуэй заявил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Россией достигло высочайшего уровня в истории, прагматичное сотрудничество неуклонно продвигается вперед, формат партнёрства в основном устоялся, и крупномасштабная совместная работа вышла на скоростной путь, принося ощутимые выгоды народам двух стран, обмен опытом в области культуры был замечателен, стратегические взаимосвязи крепнут изо дня в день.