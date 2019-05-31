В Нижегородской области трое подростков спасли тонувшего мужчину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Трое подростков в Арзамасе вытащили из водоема тонувшего мужчину и сумели его реанимировать, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Нижегородской области.
Восьмиклассник Макар Юматов, девятиклассник Сергей Пигалов и первокурсник Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Владимир Волков гуляли возле пруда в Арзамасе, когда заметили тонущего мужчину.
"Как оказалось, мужчина хотел доплыть до середины пруда и обратно, однако вскоре исчез с поверхности воды. Подростки, не медля ни секунды, бросились на помощь утопающему и вытащили его из водоема. На берегу друзья начали оказывать пострадавшему первую помощь, освобождая дыхательные пути от воды. Они вспомнили уроки ОБЖ и предприняли правильные действия, благодаря чему мужчина остался жив. К тому моменту к месту происшествия прибыли медики, которых вызвали ребята. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время жизнь спасённого мужчины вне опасности", - говорится в сообщении.
В региональном управлении МЧС решается вопрос о поощрении ребят за мужественный поступок.