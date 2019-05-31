В мэрии Анапы объяснили отказ оплачивать концерт Волочковой

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Управление культуры Анапы ввело в заблуждение мэра города и без его разрешения разместило на портале госзакупок тендер на концерт балерины Анастасии Волочковой, заявили "КП" в городской администрации.
Артистка должна была выступить в городе 8 июня на открытии курортного сезона. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, заказчиком выступил городской театр Анапы. Начальная стоимость тендера составила 639 тысяч рублей.
Уточняется, что артистка все-таки приедет в город и 9 июня выступит с частной программой в городском театре.
На открытии курортного сезона выступит певец Стас Костюшкин, концерт которого оплатили местные предприниматели.
"Так что из бюджета муниципалитета на концерты звезд не будет потрачено ни копейки", — заявили изданию в мэрии.