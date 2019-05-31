"Роскосмос" рассчитывает продолжить поставку ракетных двигателей в США

Депутат об отказе США сотрудничать с РФ в космосе: это не наш путь

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в эфире радио Sputnik эту новость.