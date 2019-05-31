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РИА Новости

"Роскосмос" рассчитывает продолжить поставку ракетных двигателей в США

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Логотип корпорации "Роскосмос". Архивное фото
САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Роскосмос рассчитывает на продолжение поставок в США ракетных двигателей на фоне запретов со стороны Пентагона, заявил в пятницу генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Рассчитываем на то, что, несмотря на санкционный режим, мы сохраним наши партнерские отношения с конкретными фирмами в Соединенных Штатах, которые тоже испытывают огромное давление, но они делают предпочтение российским двигателям в силу их высокой надежности и соотношения цена-качество", - сказал он журналистам.
В настоящее время в США поставляются двигатели производства НПО Энергомаш: РД-180 - для ракеты-носителя Atlas-5, РД-181 - для ракеты Antares.
Двигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс
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Депутат об отказе США сотрудничать с РФ в космосе: это не наш путь Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в эфире радио Sputnik эту новость.
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияСШАВ мире
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