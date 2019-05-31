Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T12:05Z
https://ria.ru/20190531/1555141937.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:0:3251:1829_1036x0_80_0_0_665f764f447b821eb381a7fe243722c0.jpg
РИА Новости

В Кремле считают, что необходимость во встрече в "нормандском формате" есть

Вчера, 12:05
1889
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Конкретных прикидок по встрече лидеров "нормандского формата" пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможности проведения саммита в середине июля.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).
Президент Франции Эммануэль Макрон
28 мая, 23:35
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
"Смотрите, действительно, после того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате". Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Все это требует дальнейшего прояснения", - сказал Песков журналистам.
"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран, эта тематика обсуждалась. Но каких-то конкретных прикидок пока нет", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 мая, 17:35
Ясности по встрече в "нормандском формате" пока нет, заявил Песков
Ранее в четверг лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом же ранее говорил и новый президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он провел встречу с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу может состояться уже в середине июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 01:10
Госдеп не комментирует возможность участия США в "нормандском формате"
17100112
Дмитрий ПесковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Счетной палаты РФ
В СП предложили привлечь бизнес к реализации нацпроекта "Демография"
РИА
Новости
Дмитрий Песков
Песков рассказал о ходе сделки России и Турции по С-400
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
ЛНР передала украинским силовикам тело погибшего в Донбассе диверсанта
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Капский землекоп, не ощущающий боли от кислотных ожогов
Ученые выяснили, почему бессмертные грызуны не чувствуют боли
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией, заявил Маас
Леонид Рошаль
Рошаль предложил включить в наборы для новорожденных ограничители на окна
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Закупка Турцией ЗРК С-400 идет в плановом режиме, заявили в Анкаре
Президент Сербии Александр Вучич
Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение
Суд отклонил последний иск "Открытия" о возврате премий топ-менеджерами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
12:07В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале
12:06Глава МИД Ирана раскритиковал Европу за нарушение ядерной сделки
Лента новостейМолния