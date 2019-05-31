В Кремле считают, что необходимость во встрече в "нормандском формате" есть

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Конкретных прикидок по встрече лидеров "нормандского формата" пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможности проведения саммита в середине июля.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

"Смотрите, действительно, после того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в "нормандском формате". Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Все это требует дальнейшего прояснения", - сказал Песков журналистам.

"Мы знаем, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран, эта тематика обсуждалась. Но каких-то конкретных прикидок пока нет", - добавил он.

Ранее в четверг лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом же ранее говорил и новый президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он провел встречу с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу может состояться уже в середине июля.