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РИА Новости

В СП предложили привлечь бизнес к реализации нацпроекта "Демография"

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает привлекать частный бизнес к реализации национального проекта "Демография", заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.
"На реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено более 3 триллионов рублей, из них 2,97 триллиона – это федеральный бюджет, 53,7 миллиарда – это средства ФОМС на проведение ЭКО за счет базовой программы ОМС, и 78 миллиардов рублей – средства региональных бюджетов. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены, хотя мы считаем, что их надо привлекать, потому что бизнес может и должен в этом участвовать", - сказала Орлова.
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"Демография", рассчитанная на период до 2024 года, входит в число 12 нацпроектов, объявленных в "майском указе" президента РФ. Он состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни".
Наибольших затрат, по словам Орловой, потребует реализация федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" - это 2,688 триллиона рублей, или 86,6% всех расходов. Значительные средства также предстоит направить на содействие занятости женщин и обеспечение доступности дошкольного образования для детей – 164,3 миллиарда рублей (5,3%), а также на вовлечение граждан в активное занятие физкультурой и спортом – 150 миллиардов рублей (4,8%).
На повышение качества жизни граждан старшего поколения предусмотрено 98,7 миллиарда рублей (3,2%), на формирование мотивации к здоровому образу жизни – 3,7 миллиарда рублей (0,1% всех расходов нацпроекта).
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