В СП предложили привлечь бизнес к реализации нацпроекта "Демография"

"На реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено более 3 триллионов рублей, из них 2,97 триллиона – это федеральный бюджет, 53,7 миллиарда – это средства ФОМС на проведение ЭКО за счет базовой программы ОМС, и 78 миллиардов рублей – средства региональных бюджетов. Внебюджетные источники финансирования нацпроекта не предусмотрены, хотя мы считаем, что их надо привлекать, потому что бизнес может и должен в этом участвовать", - сказала Орлова.