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РИА Новости

Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине может быть разрешен только в тесном согласовании с Европой и США, со стороны России ожидают конструктивных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
"Многие темы и конфликты, которыми мы занимаемся, возможно разрешить только при тесном американско-европейском согласовании и в рамках сотрудничества, это мы хотим делать. Например, к таким темам относится Украина", - сказал Маас.
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"Ясно, что нам срочно нужны конструктивные шаги со стороны России, не только на Украине, но прежде всего там", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).
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