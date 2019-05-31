Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине может быть разрешен только в тесном согласовании с Европой и США, со стороны России ожидают конструктивных шагов, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

"Многие темы и конфликты, которыми мы занимаемся, возможно разрешить только при тесном американско-европейском согласовании и в рамках сотрудничества, это мы хотим делать. Например, к таким темам относится Украина", - сказал Маас.

"Ясно, что нам срочно нужны конструктивные шаги со стороны России, не только на Украине, но прежде всего там", - добавил он.