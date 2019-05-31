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РИА Новости

В Хабаровском крае три населенных пункта попали в зону подтопления

Вчера, 11:43
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три населенных пункта оказались в зоне подтопления после сильных дождей на территории Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
"По состоянию на утро 31 мая в результате прохождения дождевого паводка на реке Урми в зоне подтопления оказались три населенных пункта Хабаровского района: Кукан, Догордон и Наумовка", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, отселение людей не проводилось, всего в частных подворьях проживают 118 человек. Кроме того, при разливе реки был подтоплен участок автомобильной дороги Кукан - Догордон протяженностью 34 километра.
"В настоящее время наблюдается спад уровней воды. На 07.30 (хбр), по предварительным данным, он снизился на 33 сантиметра. Происходит постепенное освобождение подтопленных приусадебных участков", - отметил представитель ведомства.
Для оказания помощи населению и мониторинга паводковой обстановки накануне в зону ЧС прибыла оперативная группа главного управления МЧС по Хабаровскому краю и аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы в составе 42 человек и девяти единиц техники.
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