В Хабаровском крае три населенных пункта попали в зону подтопления

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Три населенных пункта оказались в зоне подтопления после сильных дождей на территории Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на утро 31 мая в результате прохождения дождевого паводка на реке Урми в зоне подтопления оказались три населенных пункта Хабаровского района: Кукан, Догордон и Наумовка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отселение людей не проводилось, всего в частных подворьях проживают 118 человек. Кроме того, при разливе реки был подтоплен участок автомобильной дороги Кукан - Догордон протяженностью 34 километра.

"В настоящее время наблюдается спад уровней воды. На 07.30 (хбр), по предварительным данным, он снизился на 33 сантиметра. Происходит постепенное освобождение подтопленных приусадебных участков", - отметил представитель ведомства.