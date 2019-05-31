Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с Ираном

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Соглашение по атому должно быть сохранено до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства по сделке, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео на дипломатической вилле "Борзиг".

"У нас есть соглашение по атому. Мы едины в том, что должны предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Не секрет, что у нас разные позиции по вопросу, как это реализовать. Я еще раз изложил, почему с нашей точки зрения, с точки зрения европейцев сохранение соглашения по атому повышает уровень международной безопасности и важно для нас до тех пор, пока Иран соблюдает свои обязательства", - сказал Маас.