Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T11:42Z
https://ria.ru/20190531/1555140573.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_4486ade0da100e05f057dc4ed79a4d44.jpg
РИА Новости

Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с Ираном

Вчера, 11:42
3429
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Соглашение по атому должно быть сохранено до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства по сделке, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео на дипломатической вилле "Борзиг".
"У нас есть соглашение по атому. Мы едины в том, что должны предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Не секрет, что у нас разные позиции по вопросу, как это реализовать. Я еще раз изложил, почему с нашей точки зрения, с точки зрения европейцев сохранение соглашения по атому повышает уровень международной безопасности и важно для нас до тех пор, пока Иран соблюдает свои обязательства", - сказал Маас.
Он добавил, что Германия продолжит оставаться в диалоге с США по данному вопросу.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
1430008
ГерманияИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию на Украине
РИА
Новости
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией, заявил Маас
Черника
Назван продукт, помогающий снизить риск инфаркта
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Североморске проверяют информацию об издевательствах над пенсионеркой
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ
Рогозин прокомментировал запрет Пентагона на использование российских ракет
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
Ракета "Союз-5" будет дешевле американских аналогов, заявил Рогозин
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский подал заявку на регистрацию бренда "Зекоманда"
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Президент Сербии Александр Вучич
Косовские власти продолжили гонения на сербов, заявил Вучич
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
Закон об украинском языке нужно отменить, считает бизнес-партнер Зеленского
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Закупка Турцией ЗРК С-400 идет в плановом режиме, заявили в Анкаре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
Лента новостейМолния