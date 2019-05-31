В Североморске проверяют информацию об издевательствах над пенсионеркой

МУРМАНСК, 31 мая - РИА Новости. Следователи в Мурманской области начали проверку по размещенной в СМИ информации о том, что нетрезвые санитары издевались над пенсионеркой в больнице Североморска, сообщается на сайте СК.

Ранее на местном ресурсе "Северопост" был опубликован рассказ пенсионерки, которая в апреле находилась на лечении в больнице Североморска. По ее словам, пьяные санитары ночью ворвались в палату, крушили мебель, прыгали у нее на кровати, оскорбляли женщину. Позже один из медработников уснул на соседней кровати.

"В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области СУ СКР по Мурманской области начата процессуальная проверка по выявленной в сети Интернет публикации о неправомерных действиях медицинских работников в отношении пациентки, находившейся в реанимационном отделении больницы города Североморска", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников.