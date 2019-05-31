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РИА Новости

В Североморске проверяют информацию об издевательствах над пенсионеркой

Вчера, 11:41
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МУРМАНСК, 31 мая - РИА Новости. Следователи в Мурманской области начали проверку по размещенной в СМИ информации о том, что нетрезвые санитары издевались над пенсионеркой в больнице Североморска, сообщается на сайте СК.
Ранее на местном ресурсе "Северопост" был опубликован рассказ пенсионерки, которая в апреле находилась на лечении в больнице Североморска. По ее словам, пьяные санитары ночью ворвались в палату, крушили мебель, прыгали у нее на кровати, оскорбляли женщину. Позже один из медработников уснул на соседней кровати.
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"В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области СУ СКР по Мурманской области начата процессуальная проверка по выявленной в сети Интернет публикации о неправомерных действиях медицинских работников в отношении пациентки, находившейся в реанимационном отделении больницы города Североморска", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников.
Кроме того, служебную проверку организовало региональное министерство здравоохранения, а также администрация больницы. "Разобраться в ситуации, прежде всего, в наших интересах", - сообщили РИА Новости в министерстве.
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