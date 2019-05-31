В Нижнем Тагиле в канализационном колодце нашли тела двух рабочих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Тела двух работников предприятия в Нижнем Тагиле были обнаружены в канализационном колодце, следствие начало проверку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель свердловского управления СК РФ Максим Чалков.

По его словам, ЧП произошло в канализации на улице Краснознаменной в Нижнем Тагиле.

"По предварительной информации, двое работников предприятия, проводившие ремонтные работы в данном колодце, по неустановленной пока причине скончались", – сказал собеседник агентства.