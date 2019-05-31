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РИА Новости

В Нижнем Тагиле в канализационном колодце нашли тела двух рабочих

Вчера, 11:39
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Тела двух работников предприятия в Нижнем Тагиле были обнаружены в канализационном колодце, следствие начало проверку, сообщил в пятницу РИА Новости представитель свердловского управления СК РФ Максим Чалков.
По его словам, ЧП произошло в канализации на улице Краснознаменной в Нижнем Тагиле.
"По предварительной информации, двое работников предприятия, проводившие ремонтные работы в данном колодце, по неустановленной пока причине скончались", – сказал собеседник агентства.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи, все обстоятельства случившегося выясняются в рамках доследственной проверки, добавил представитель СУСК.
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