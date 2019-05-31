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РИА Новости

Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы видим, как Центральный банк проводит очень, мне кажется, зрелую, четкую позицию в области макроэкономики. Нам кажется, можно сделать следующий смелый шаг и повысить коммуникацию Банка России с рынком, начав публикацию индикативных прогнозов ключевой ставки", - сказал он, выступая на Съезде Ассоциации банков России.
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Костин добавил, что такая практика в мире имеется - например, у ФРС США. "Это было бы, конечно, для рынка четкий показатель и индикатор для того, чтобы можно было лучше ориентироваться в своей деятельности", - считает глава ВТБ.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на прошлой неделе заявила, что регулятор пока не планирует публиковать свои прогнозы по ключевой ставке.
300010
Федеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФВТБАндрей Костин (банкир)РоссияЭкономика
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