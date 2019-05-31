Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы видим, как Центральный банк проводит очень, мне кажется, зрелую, четкую позицию в области макроэкономики. Нам кажется, можно сделать следующий смелый шаг и повысить коммуникацию Банка России с рынком, начав публикацию индикативных прогнозов ключевой ставки", - сказал он, выступая на Съезде Ассоциации банков России.

Костин добавил, что такая практика в мире имеется - например, у ФРС США. "Это было бы, конечно, для рынка четкий показатель и индикатор для того, чтобы можно было лучше ориентироваться в своей деятельности", - считает глава ВТБ.