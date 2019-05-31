Косовские власти продолжили гонения на сербов, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово продолжают аресты и гонения на сербов в крае после силовой акции полиции во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербский президент с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетили жестоко избитого косовоалбанским спецназом гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Особая проблема сейчас, что албанские силы жестоко давят на сербов, которые защищали свои дома, не хотели, чтобы косовский спецназ дошел до их домов. Сегодня и вчера их подвергают еще более сильным гонениям, чтобы запугать оставшихся в Косово сербов из Косово и Метохии", - заявил Вучич журналистам.

"А если уважаешь Сербию, уважаешь Белград, получишь прикладом в лицо и ежедневные задержания", - подчеркнул президент.

По данным национального телевидения Сербии, в ходе продолжающихся на севере края одиночных задержаний, к утру пятницы число взятых под стражу косовской полицией достигло 31 человека, большинство из которых – сербы.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.