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РИА Новости

Косовские власти продолжили гонения на сербов, заявил Вучич

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 мая – РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово продолжают аресты и гонения на сербов в крае после силовой акции полиции во вторник, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербский президент с послом РФ Александром Чепуриным в пятницу посетили жестоко избитого косовоалбанским спецназом гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Военно-медицинской академии Сербии в Белграде, где пожелали ему скорейшего выздоровления.
"Особая проблема сейчас, что албанские силы жестоко давят на сербов, которые защищали свои дома, не хотели, чтобы косовский спецназ дошел до их домов. Сегодня и вчера их подвергают еще более сильным гонениям, чтобы запугать оставшихся в Косово сербов из Косово и Метохии", - заявил Вучич журналистам.
"А если уважаешь Сербию, уважаешь Белград, получишь прикладом в лицо и ежедневные задержания", - подчеркнул президент.
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По данным национального телевидения Сербии, в ходе продолжающихся на севере края одиночных задержаний, к утру пятницы число взятых под стражу косовской полицией достигло 31 человека, большинство из которых – сербы.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности
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