В Кировской области девочку убило током из-за оборванного ветром провода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Девочка-подросток погибла в Кировской области от удара током от оборванного ветром провода, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по региону.

Вечером 30 мая в городе Луза Кировской области у дома по улице Ленина девочку поразило электрическим током при попытке поднять с тротуара упавший от сильного ветра провод.