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РИА Новости

В Кировской области девочку убило током из-за оборванного ветром провода

Вчера, 11:21
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Девочка-подросток погибла в Кировской области от удара током от оборванного ветром провода, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
Вечером 30 мая в городе Луза Кировской области у дома по улице Ленина девочку поразило электрическим током при попытке поднять с тротуара упавший от сильного ветра провод.
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"По факту обнаружения тела 14-летней девочки проводится доследственная проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
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