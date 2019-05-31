В ДНР завели уголовные дела против четырех украинских командиров

ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела о теракте в отношении четырех украинских командиров после обстрелов Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и Горловки, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР по фактам артиллерийских и минометных обстрелов Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватой в период с 26 по 29 мая возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "Совершение террористического акта". Всего в рамках четырех уголовных дел расследуется 21 эпизод повреждений жилого фонда", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении четырех украинских командиров, "по приказам которых военнослужащие воинских подразделений произвели обстрелы Александровки, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска". В результате обстрелов поврежден 21 дом.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.