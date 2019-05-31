Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T11:20Z
https://ria.ru/20190531/1555139517.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР завели уголовные дела против четырех украинских командиров

Вчера, 11:20
306
ДОНЕЦК, 31 мая  - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела о теракте в отношении четырех украинских командиров после обстрелов Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и Горловки, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР по фактам артиллерийских и минометных обстрелов Донецка, Горловки, Докучаевска и Ясиноватой в период с 26 по 29 мая возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "Совершение террористического акта". Всего в рамках четырех уголовных дел расследуется 21 эпизод повреждений жилого фонда", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении четырех украинских командиров, "по приказам которых военнослужащие воинских подразделений произвели обстрелы Александровки, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска". В результате обстрелов поврежден 21 дом.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Последствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
30 мая, 22:34
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка
1500000
ДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
СМИ сообщили о гибели подростка от огня израильских военных на КПП
РИА
Новости
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Президент Сербии прокомментировал ситуацию с избиением россиянина в Косово
Журналист "Росбалта" пожаловался на действия сотрудников МВД при обыске
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Вице-спикер Рады считает, что Гройсман воровал из государственного бюджета
Аэропорт Благовещенска
Минтранс и Росавиацию накажут из-за ситуации с аэропортом Благовещенска
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Нижнем Тагиле в канализационном колодце нашли тела двух рабочих
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке
Павильон компании Ростех
В России создали лазер для обнаружения углеводородного газа с беспилотника
Киев
Встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, заявили в СНБО Украины
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия и США заинтересованы в хороших отношениях с Россией, заявил Маас
Съезд политической партии Альянс зеленых
Минюст решил ликвидировать три партии, давно не участвовавшие в выборах
Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
12:15Минобороны договорилось развивать сотрудничество с Южной Кореей
Лента новостейМолния