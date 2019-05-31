СМИ сообщили о гибели подростка от огня израильских военных на КПП

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний палестинский подросток скончался от огня, открытого израильскими военными, в провинции Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, передает палестинское агентство ВАФА.
Согласно информации агентства, инцидент произошел на востоке провинции. Израильские военные, находившиеся на контрольно-пропускном пункте "Мазмурия", открыли огонь по двум палестинцам, которые пытались попасть в Иерусалим для молитвы в мечети Аль-Акса.
Местное министерство здравоохранения сообщило, что подросток скончался от попадания пули в сердце, состояние второго палестинца оценивается как тяжелое, сообщает агентство.
На Храмовой горе в Иерусалиме стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. На пятничные молитвы туда традиционно стекаются тысячи арабов-израильтян и палестинцев. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.