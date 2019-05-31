ПСО "Казань" продолжит строительство стартового стола для "Ангары"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Производственно-строительное объединение "Казань" продолжит возводить стартовый стол для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточный, сообщили РИА новости в госкорпорации "Роскосмос".

"Подтверждаем, что работы продолжит ПСО "Казань", - сказали в госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.

Прежде Рогозин заявлял, что три российские строительные компании определены возможными подрядчиками при возведении стартового стола для ракеты "Ангара" вместо ПСО "Казань". До этого вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил о расторжении контракта, заключенного в сентябре с ПСО "Казань", из-за тяжелого финансового положения строительной организации.

Строительство космодрома Восточный вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года на площади около 700 квадратных километров. Площадь стартового комплекса составляет 45 тысяч квадратных метров.