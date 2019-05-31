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РИА Новости

ПСО "Казань" продолжит строительство стартового стола для "Ангары"

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодрома "Восточный"
Космодрома Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Космодрома "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Производственно-строительное объединение "Казань" продолжит возводить стартовый стол для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточный, сообщили РИА новости в госкорпорации "Роскосмос".
"Подтверждаем, что работы продолжит ПСО "Казань", - сказали в госкорпорации.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня
28 мая, 12:00
Дмитрий Рогозин: Луна — не просто миссия престижа, а долговременный проект
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.
Прежде Рогозин заявлял, что три российские строительные компании определены возможными подрядчиками при возведении стартового стола для ракеты "Ангара" вместо ПСО "Казань". До этого вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил о расторжении контракта, заключенного в сентябре с ПСО "Казань", из-за тяжелого финансового положения строительной организации.
Строительство космодрома Восточный вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года на площади около 700 квадратных километров. Площадь стартового комплекса составляет 45 тысяч квадратных метров.
Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту три космических аппарата "Аист-2Д" и "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218. При запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМоскваРИА Наука
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