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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100

Вчера, 11:06
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© СК РФМесто жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
© СК РФ
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У Межгосударственного авиационного комитета (МАК) нет достоверной информации по причинам крушения SSJ в Шереметьево, заявили в организации.
Это стало ответом на недавние публикации в СМИ о ходе расследования.
В комитете подчеркнули, что все официальные данные появляются на сайте.

"Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК", — уточнили представители организации.

Сейчас идет работа по расшифровке, также готовится предварительный отчет о случившемся.

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия — стандартный набор версий для подобного рода ЧП.
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ЧП в ШереметьевоМАКРоссия
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