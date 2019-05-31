В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У Межгосударственного авиационного комитета (МАК) нет достоверной информации по причинам крушения SSJ в Шереметьево, заявили в организации.

Это стало ответом на недавние публикации в СМИ о ходе расследования.

В комитете подчеркнули, что все официальные данные появляются на сайте.

"Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК", — уточнили представители организации.

Сейчас идет работа по расшифровке, также готовится предварительный отчет о случившемся.

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.