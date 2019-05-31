Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T10:59Z
https://ria.ru/20190531/1555138683.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Мультимедийная акция РФ-КНР "Мы вместе!" собрала уже 680 млн просмотров

Вчера, 10:59
38
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Российско-китайская мультимедийная интерактивная акция "Мы вместе!", стартовавшая 20 мая в 10:00 по пекинскому времени, за 10 дней набрала 680 миллионов просмотров и комментариев, 16 миллионов креативных работ в России и Китае.
Акция, посвященная 70-летию установления российско-китайских дипотношений, проводится совместно Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня" с применением новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Проходит она в преддверии предстоящего 5-7 июня государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
На основе новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта операторы акции создали трехмерное виртуальное панно, запустили несколько интерактивных онлайн-кампаний: "Мини-конкурс китайского языка", "Я на картинах знаменитых русских и китайских живописцев", "Полуночный чат" и другие. Это стало интересной инновационной инициативой в развитии российско-китайской народной дипломатии, ее переходе на "виртуальные рельсы".
В акции приняли активное участие сотни знаменитостей из России и Китая, которые направили свои теплые пожелания развитию китайско-российских отношений, выказались за укрепление дружбы между двумя странами. Это способствовало бурному росту аудитории проекта, его узнаваемости и авторитета.
Си Цзиньпин
29 мая, 10:15
Председатель Китая Си Цзиньпин посетит Россию 5-7 июня
Наиболее актуальные темы акции "Мы вместе!" не раз становились самыми рейтинговыми в крупнейшем китайском микроблоге Weibo. Часть размещенных в рамках акции в соцсети ВКонтакте видеороликов набрали по 1 миллиону просмотров каждый, а общее число просмотров контента "Мы вместе!" в VK составило 16 миллионов. Так, лишь видеоролик "Во имя любви и дружбы ради!" за один день посмотрели 1,06 миллиона раз. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.
Благодаря новому интерактивному формату общения и активному участию аудитории двух стран, акция "Мы вместе!" стала уникальным проектом в истории китайско-российской народной дипломатии, а также получила широкий отклик и высокую оценку в обеих странах. Так, посол КНР в России Ли Хуэй и посол России в КНР Андрей Денисов отметили, что проект придал новый импульс развитию двусторонних отношений.
Приложение "Россия-Китай: главное", Новостной канал Центрального телевидения Китая, сайт Народного радио Китая, портал CRI-Онлайн, а также популярные китайские интернет-порталы Sina и Sohu постоянно сообщали об акции, размещая всю информацию о проекте на своих главных страницах. "Российская газета" на главной странице своего сайта опубликовала статью "Россия и Китай на День любви запустили проект, посвященный 70-летию двусторонних дипотношений", в которой подробно рассказывается об акции "Мы вместе!". В статье отмечается, что "Мы вместе!" - крупнейшая в истории российско-китайской народной дипломатии по охвату акция, которая содействует формированию позитивного общественного мнения о развитии китайско-российских отношений. Агентство "Спутник" напомнило, что только за три дня акция собрала более 300 миллионов просмотров. В заметке отмечается: "Мы вместе!" стала мощным аргументом в дискуссии о том, что в китайско-российских отношениях преобладает только политическая доминанта.
Акция "Мы вместе!" в канун 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений продемонстрировала силу общественного мнения народов двух стран, выступающих за дружбу Китая и России.
100000
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Логотип информационного агентства Sputnik
На российско-китайской конференции рассказали о проекте SputnikPro
РИА
Новости
Россиянам сократят новогодние каникулы
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
12:25Эксперты рассказали, сколько туристов летом посетят Санкт-Петербург
12:20Город Сеул планирует передать миллион долларов для помощи КНДР
Лента новостейМолния