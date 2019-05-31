Мультимедийная акция РФ-КНР "Мы вместе!" собрала уже 680 млн просмотров

МОСКВА, 31 мая - . Российско-китайская мультимедийная интерактивная акция "Мы вместе!", стартовавшая 20 мая в 10:00 по пекинскому времени, за 10 дней набрала 680 миллионов просмотров и комментариев, 16 миллионов креативных работ в России и Китае. Проект "Россия-Китай: главное" . Российско-китайская мультимедийная интерактивная акция "Мы вместе!", стартовавшая 20 мая в 10:00 по пекинскому времени, за 10 дней набрала 680 миллионов просмотров и комментариев, 16 миллионов креативных работ в России и Китае.

Акция, посвященная 70-летию установления российско-китайских дипотношений, проводится совместно Медиакорпорацией Китая и МИА "Россия сегодня" с применением новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Проходит она в преддверии предстоящего 5-7 июня государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию

На основе новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта операторы акции создали трехмерное виртуальное панно, запустили несколько интерактивных онлайн-кампаний: "Мини-конкурс китайского языка", "Я на картинах знаменитых русских и китайских живописцев", "Полуночный чат" и другие. Это стало интересной инновационной инициативой в развитии российско-китайской народной дипломатии, ее переходе на "виртуальные рельсы".

В акции приняли активное участие сотни знаменитостей из России и Китая, которые направили свои теплые пожелания развитию китайско-российских отношений, выказались за укрепление дружбы между двумя странами. Это способствовало бурному росту аудитории проекта, его узнаваемости и авторитета.

Наиболее актуальные темы акции "Мы вместе!" не раз становились самыми рейтинговыми в крупнейшем китайском микроблоге Weibo. Часть размещенных в рамках акции в соцсети ВКонтакте видеороликов набрали по 1 миллиону просмотров каждый, а общее число просмотров контента "Мы вместе!" в VK составило 16 миллионов. Так, лишь видеоролик "Во имя любви и дружбы ради!" за один день посмотрели 1,06 миллиона раз. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.

Благодаря новому интерактивному формату общения и активному участию аудитории двух стран, акция "Мы вместе!" стала уникальным проектом в истории китайско-российской народной дипломатии, а также получила широкий отклик и высокую оценку в обеих странах. Так, посол КНР в России Ли Хуэй и посол России в КНР Андрей Денисов отметили, что проект придал новый импульс развитию двусторонних отношений.

Приложение "Россия-Китай: главное", Новостной канал Центрального телевидения Китая, сайт Народного радио Китая, портал CRI-Онлайн, а также популярные китайские интернет-порталы Sina и Sohu постоянно сообщали об акции, размещая всю информацию о проекте на своих главных страницах. "Российская газета" на главной странице своего сайта опубликовала статью "Россия и Китай на День любви запустили проект, посвященный 70-летию двусторонних дипотношений", в которой подробно рассказывается об акции "Мы вместе!". В статье отмечается, что "Мы вместе!" - крупнейшая в истории российско-китайской народной дипломатии по охвату акция, которая содействует формированию позитивного общественного мнения о развитии китайско-российских отношений. Агентство "Спутник" напомнило, что только за три дня акция собрала более 300 миллионов просмотров. В заметке отмечается: "Мы вместе!" стала мощным аргументом в дискуссии о том, что в китайско-российских отношениях преобладает только политическая доминанта.