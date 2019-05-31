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РИА Новости

Моди распределил ключевые посты в новом правительстве Индии

Вчера, 10:58
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© REUTERS / Adnan Abidi Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
Глава правящей партии Индии Амит Шах и президент Индии Нарендра Моди после объявления результатов выборов в Нью-Дели
© REUTERS / Adnan Abidi
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел перестановки в новом правительстве, назначив на посты ключевых министров своих ближайших сподвижников, сообщает пресс-служба кабмина страны.
Согласно этим данным, новым министром обороны теперь стал Раджнатх Сингх, прежде занимавший пост министра внутренних дел. Его место занял Амит Шах - "правая рука" Моди и формальный лидер правящей "Бхаратия джаната парти", которую представляет премьер.
Бывший министр обороны республики Нирмала Ситхараман назначена главой минфина вместо Аруна Джейтли - одного из видных членов прежней команды Моди, который, однако, незадолго до церемонии принесения присяги сообщил об отказе продолжать государственную службу из-за сохраняющихся серьезных проблем со здоровьем.
Портфель министра иностранных дел в новом правительстве получил Субраманиам Джайшанкар - карьерный дипломат, прежде занимавший должность замглавы индийского МИД. Сушма Сварадж, руководившая внешнеполитическим ведомством Индии при предыдущем правительстве (2014-2019 гг.), в составе нового кабмина не представлена.
Из наиболее видных министров предыдущего состава свои посты сохранили: Нитин Гадкари - министр дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозок, также курирующий вопросы управления водными ресурсами, Дхармендра Прадхан - министр нефти и газа, а также Пиюш Гоял - министр железных дорог, который в дополнение к основным обязанностям теперь курирует вопросы торговли и промышленности.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018
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Катастрофа Индии не состоялась. Моди — это надолго
Накануне Моди официально вступил в должность главы правительства на второй срок подряд. Это стало возможным благодаря победе партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на всеобщих парламентских выборах, которые завершились в Индии 19 мая. По итогам этих выборов БДП без поддержки союзников получила контроль над 303 из 543 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента страны). На выборах 2014 года Национальный демократический альянс, лидером в котором выступает партия Моди, получил в общей сложности 310 мандатов.
На торжественной церемонии принесения присяги, которая прошла в четверг вечером у президентского дворца Раштрапати-Бхаван в центре Нью-Дели, собрались более восьми тысяч человек. Прежде всего - представители руководства стран-членов Инициативы Бенгальского залива (БИМТЭК), иностранные дипломаты, видные политики и ближайшие сподвижники Моди. В числе присутствовавших были Рахул Ганди и его мать Соня Ганди, представляющие старейшую в стране политическую партию "Индийский национальный конгресс" (ИНК). По результатам последних выборов Конгресс проиграл БДП, что, однако, не помешало ему заметно укрепить свои позиции в парламенте, получив контроль над 52 мандатами.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
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