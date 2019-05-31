Встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, заявили в СНБО Украины

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу может состояться уже в середине июля.

"Сегодня у нас состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, 90% встречи было посвящено обсуждению минского процесса, и такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может произойти где-то в средине июля - это план", - приводит слова Данилюска сайт ТСН

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.