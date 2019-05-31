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РИА Новости

Встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, заявили в СНБО Украины

Вчера, 10:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что встреча в "нормандском формате" по Донбассу может состояться уже в середине июля.
"Сегодня у нас состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, 90% встречи было посвящено обсуждению минского процесса, и такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может произойти где-то в средине июля - это план", - приводит слова Данилюска сайт ТСН.
Президент Франции Эммануэль Макрон
28 мая, 23:35
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Александр ДанилюкЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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