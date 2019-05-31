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РИА Новости

Счетная палата предложила провести полную инвентаризацию социальных выплат

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Счетная палата предлагает провести инвентаризацию всех существующих в России социальных пособий и выплат, чтобы понять, кто и в каком объеме их получает, и достаточно ли этой поддержки семьям, чтобы иметь хотя бы минимальный приемлемый уровень жизни, заявила в интервью РИА Новости аудитор Светлана Орлова.
"Вопрос о точном количестве существующих в России пособий и выплат является сложным. Выплат множество, и осуществляются они на всех уровнях: федеральном, региональном и местном. По этой же причине невозможно оценить точное количество граждан, получающих выплаты и пособия за счет средств бюджетов всех уровней. При этом никто не определяет, достаточна ли вся совокупность мер социальной поддержки, которые полагаются той или иной семье, для того чтобы обеспечить жизненный уровень хотя бы в рамках официально установленного прожиточного минимума", - сказала она.
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"Полагаю, что необходимо проведение своего рода инвентаризации всех существующих выплат, пособий и льгот", - заявила аудитор.
По словам Орловой, множество пособий, существующих в России на разных уровнях, ни в отдельности, ни в совокупности не решают проблем семьи и граждан.
"Было бы весьма полезным создать калькулятор, например, на официальном сайте Минтруда России, при помощи которого граждане могли бы легко получить данную информацию", - сказала она.
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Счетная палатаОбщество
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