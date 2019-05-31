В Подмосковье акция "День без табака" пройдет в 40 муниципалитетах

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Празднование всемирного дня без табака пройдет в 40 муниципалитетах Московской области, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения. В Подмосковье акции пройдут более чем в 40 муниципальных образованиях. Наиболее массовые мероприятия проведут в городах Долгопрудный, Домодедово, Зарайск, Королев, Красноармейск, Краснознаменск, Люберцы, Протвино, Электросталь", - цитирует пресс-служба слова министра Дмитрия Матвеева.

Отмечается, что во многих городах Подмосковья будут объявлены территории, свободные от курения, открыты антитабачные городки. Также в связи с мероприятием пройдут зарядки, эстафеты и флешмобы.

"В Московской области работают 62 кабинета по отказу курения, где специалисты готовы оказать помощь в борьбе с зависимостью от сигарет. С начала года бесплатную помощь там получили более 4 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.