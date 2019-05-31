Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T10:33Z
https://ria.ru/20190531/1555137038.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью

Вчера, 10:33
332
КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 125 тонн. Для гражданского населения временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных общим весом 148,8 тонны", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
29 мая, 14:02
С избранием Зеленского ситуация в Донбассе не улучшилась, заявили в ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения - террористическими.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
300001
Ситуация в ДНР и ЛНРМеждународный комитет Красного КрестаВ мире
Рекомендуем
Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии
РИА
Новости
Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине
В ДНР завели уголовные дела против четырех украинских командиров
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Вице-спикер Рады считает, что Гройсман воровал из государственного бюджета
Цветущие деревья у Севастопольской бухты
Власти Крыма предостерегли США от вмешательства в дела региона
СМИ сообщили о гибели подростка от огня израильских военных на КПП
Более 30 человек освободили из тюрьмы "Талибана" в Афганистане
Последствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск назвал Казахстан ключевым партнером для Евросоюза в Центральной Азии
Киев
Встреча в "нормандском формате" может пройти в июле, заявили в СНБО Украины
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев и Туск посетят мемориальный комплекс жертвам репрессий в Казахстане
Сергей Цеков
В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35После катастрофы SSJ в Шереметьево выплатили более 286 миллионов рублей
13:32В подмосковном Чехове потушили горевшие цистерны с топливом
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния