Красный Крест направил в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 125 тонн. Для гражданского населения временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных общим весом 148,8 тонны", - говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения - террористическими.