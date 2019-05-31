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РИА Новости

Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 10:32
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
Последствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня.
Последствия обстрела окраин Донецка украинскими силовиками. 31 мая 2019
30 мая, 22:34
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза... осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения, также в результате обстрела осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 57 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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