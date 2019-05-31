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РИА Новости

Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
В материалах говорится, что поставщик услуг должен обеспечить Роскосмосу доступ к базе данных резюме и публикацию вакансий с целью поиска кандидатов для заполнения вакантных должностей госкорпорации. Отмечается, что база должна содержать не менее 10 миллионов резюме.
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Также указана необходимость наличия в базе резюме топ-менеджеров крупных производственных предприятий. Кроме того, должно быть предоставлено мобильное приложение для поиска сотрудников для IOS и Android.
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РоскосмосМоскваЭкономика
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