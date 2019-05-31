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РИА Новости

Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября

Вчера, 10:28
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Осеннее заседание совета глав стран СНГ пройдет 11 октября в столице Туркмении, сообщил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию, 11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран содружества, где планируют принять ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению Содружества Независимых Государств", - сказал Лебедев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
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