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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Латакия – три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Вид на город Алеппо
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Добавляется, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 тысячи 518.
"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", - уточняется в сообщении.
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Война в СирииСирияРоссия
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