В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Латакия – три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 тысячи 518.
"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", - уточняется в сообщении.