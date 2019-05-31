В Курганской области сотрудница полиции спасла на пожаре двух человек

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Васильева из Курганской области помогла семейной паре выбраться из загоревшегося жилого дома, после чего начала самостоятельно тушить пожар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В деревне Корюкина Курганской области инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции "Белозерское" межмуниципального отдела МВД России "Варгашинский" Васильева заметила клубы дыма над крышей одного из домов. Капитан полиции поспешила на помощь людям. Крыша, сени и часть стены строения уже были охвачены пламенем. Наталья Васильева забежала внутрь и помогла семейной паре выбраться из жилища", - сообщила Волк.

Убедившись, что в доме больше никого нет, она попросила хозяина дома присоединить шланг к насосу, который обнаружила во дворе у колодца, и начала самостоятельно тушить пожар, сбивая струей воды огонь.

"Благодаря смелым и решительным действиям капитана полиции Натальи Васильевой удалось спасти людей и предотвратить распространение огня до приезда пожарного расчета. Прибывшие сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар", - пояснила Волк.