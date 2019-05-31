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РИА Новости

Жителей Крыма предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Вчера, 10:08
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Жаркая погода с дневной температурой в степной части Крыма до плюс 34 градусов установилась на полуострове на ближайшие пять дней, сообщил гидрометцентр региона.
По данным синоптиков, дневные показатели температуры воздуха в первые дни лета в степной части Крыма, включая Симферополь, достигнут 34 градусов. В приморских городах Севастополе, Ялте, Алуште днем до +28 градусов. МЧС и крымский гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожароопасности на полуострове на период с 31 мая до 4 июня, сообщение опубликовано на сайтах ведомств.
В связи с высокой пожарной опасностью запрещено разведение костров, использование мангалов в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, запрещено оставлять открытый огонь без присмотра и бросать горящие окурки, выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях, отмечает МЧС региона.
Температура морской воды на 31 мая в Черном море: в Феодосии – 20градусов, в Алуште - 19, в Ялте - 18, в районе горы Карадаг - 19, в Севастополе до 20, в Евпатории - 21, в Черноморском - 18, в Керченском проливе - 21, в Азовском море - 20, сообщили крымские синоптики.
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