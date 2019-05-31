Жителей Крыма предупредили о чрезвычайной пожароопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Жаркая погода с дневной температурой в степной части Крыма до плюс 34 градусов установилась на полуострове на ближайшие пять дней, сообщил гидрометцентр региона.

По данным синоптиков, дневные показатели температуры воздуха в первые дни лета в степной части Крыма, включая Симферополь, достигнут 34 градусов. В приморских городах Севастополе, Ялте, Алуште днем до +28 градусов. МЧС и крымский гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожароопасности на полуострове на период с 31 мая до 4 июня, сообщение опубликовано на сайтах ведомств.

В связи с высокой пожарной опасностью запрещено разведение костров, использование мангалов в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, запрещено оставлять открытый огонь без присмотра и бросать горящие окурки, выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях, отмечает МЧС региона.