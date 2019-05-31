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РИА Новости

Власти Крыма предостерегли США от вмешательства в дела региона

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЦветущие деревья у Севастопольской бухты
Цветущие деревья у Севастопольской бухты
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Цветущие деревья у Севастопольской бухты. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Крымчанам безразличны любые попытки США повлиять на внутриполитическую обстановку на полуострове, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. По его словам, предстоящие в России 8 сентября выборы также представляют интерес для США, "особенно их интересует Москва, Санкт-Петербург и Крым".
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"Во все, куда вмешиваются американцы, везде начинается бардак. Это уже реальная международная картина. Надо уже проучить этих взорвавшихся деятелей, чтобы они не лезли туда, куда не нужно. Крымчане сами разберутся в том, что им нужно, а что нет. Крымчане настолько любят Россию, что им Америка нипочем", - сказал РИА Новости Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ефим ФиксКрымРоссияСШАПолитика
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