Власти Крыма предостерегли США от вмешательства в дела региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Крымчанам безразличны любые попытки США повлиять на внутриполитическую обстановку на полуострове, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. По его словам, предстоящие в России 8 сентября выборы также представляют интерес для США, "особенно их интересует Москва, Санкт-Петербург и Крым".

"Во все, куда вмешиваются американцы, везде начинается бардак. Это уже реальная международная картина. Надо уже проучить этих взорвавшихся деятелей, чтобы они не лезли туда, куда не нужно. Крымчане сами разберутся в том, что им нужно, а что нет. Крымчане настолько любят Россию, что им Америка нипочем", - сказал РИА Новости Фикс.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.