Президент Туркмении пригласил страны СНГ на Каспийский экономический форум

Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. 31 мая 2019

Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. 31 мая 2019

АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил делегации всех стран СНГ на первый Каспийский экономический форум, который состоится 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши.

"Ожидаем, что на предстоящем форуме состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии... пользуясь случаем, приглашаю делегации всех стран СНГ принять в нем участие", - сказал Бердымухамедов на заседании совета глав правительств СНГ, которое проходит в Ашхабаде.