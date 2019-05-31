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РИА Новости

Президент Туркмении пригласил страны СНГ на Каспийский экономический форум

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. 31 мая 2019
Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. 31 мая 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. 31 мая 2019
АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил делегации всех стран СНГ на первый Каспийский экономический форум, который состоится 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши.
"Ожидаем, что на предстоящем форуме состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии... пользуясь случаем, приглашаю делегации всех стран СНГ принять в нем участие", - сказал Бердымухамедов на заседании совета глав правительств СНГ, которое проходит в Ашхабаде.
Он отметил, что роль Каспийского моря является ключевой в концепции евразийского экономического взаимодействия, и Каспий призван стать "стратегическим узлом объединения" деловых интересов не только прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
Вчера, 09:02
Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
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СНГГурбангулы БердымухамедовТуркменияВ мире
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