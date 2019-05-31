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РИА Новости

Замглавы администрации Зеленского не исключил его разговора с Путиным

Вчера, 09:50
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключил телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
"У нас есть много планов относительно телефонных разговоров, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов ", - приводит слова Пристайко сайт телеканала "Прямой" в пятницу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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