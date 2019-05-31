СК выясняет обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Башкирии

УФА, 31 мая - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти троих человек при пожаре в частном доме в Башкирии, сообщили в следственном управлении СКР по республике.

"По предварительным данным, 30 мая произошел пожар в жилом доме в селе Макарово Ишимбайского района. После тушения пожара обнаружены тела 64-летних мужчины и женщины и их 36-летней дочери. Заведено уголовное дело ", - говорится в сообщении башкирского следкома.

Ведомство отмечает, что следователи провели осмотр места происшествия, назначили ряд экспертных исследований для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома.