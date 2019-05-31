Жительница Югры отдала мошенникам 5,8 млн рублей ради компенсации за БАДы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая - РИА Новости. Пенсионерка из Сургута (ХМАО) за месяц отдала мошенникам почти 6 миллионов рублей, взяв эти деньги в кредит, так как ей обещали "компенсацию" за некачественные БАДы, сообщили в пятницу в пресс-службе городского управления МВД.

Пожилой женщине, как пояснили в полиции, позвонил мужчина, он представился руководителем контрольно-ревизионной комиссии и сообщил о компенсации в размере 146 тысяч рублей, которая положена ей в связи с тем, что БАДы, которые она заказывала у "ликвидированной фирмы", признаны некачественными. Женщина, общаясь с неизвестным, вспомнила, что действительно приобретала крем за 7 тысяч рублей пару лет назад.

Мужчина разъяснил ей, что компенсацию можно получить, оплатив 31 тысячу рублей комиссии, при этом он заверил пенсионерку: отказаться от этой выплаты невозможно, но комиссия вернется. Согласившись на условия, женщина совершила перевод денег, после чего ей начал звонить другой аналогичный "сотрудник", который попросил оплатить налог в размере 90 тысяч со скидкой для ветеранов труда. Позже женщине звонили другие люди и под разными предлогами требовали очередных переводов средств, отметили в пресс-службе.

"Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов. Таким образом, доверчивая гражданка в течение месяца совершила порядка 35 переводов денежных средств на общую сумму в размере более 5,8 миллиона рублей", - заявили в УМВД.

Правоохранители выясняют личности мошенников, возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.