Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T09:38Z
https://ria.ru/20190531/1555134858.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155336/30/1553363070_0:219:3234:2038_1036x0_80_0_0_4643cc91acac16fb9186a45bab6b196f.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала сообщения о психологических пытках Ассанжа

Вчера, 09:38
2270
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что власти Великобритании подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам.
Как сообщила ранее газета Times, спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что британские власти подвергают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. По словам Мельцера, у Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму, а исчерпывающие свидетельства этого видны невооруженным глазом.
«Он –провидец. Не помню, чтобы он ошибался» Маргарита Симоньян о Джулиане Ассанже
12 апреля, 12:02
"Он – провидец. Не помню, чтобы он ошибался". Маргарита Симоньян об АссанжеГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о личном знакомстве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, назвав его провидцем и великим человеком, готовым продолжать борьбу.
"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений Королевства", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее сообщалось, что Ассанжа в связи с состоянием здоровья переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Сейчас суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого Соединенным Штатам.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
1 мая, 19:24
"Руки прочь!" Как в мире отреагировали на приговор Джулиану Ассанжу
7010181
Мария ЗахароваМИД РФWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияООНРоссияСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
Рекомендуем
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
РИА
Новости
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
Суд арестовал имущество экс-владельцев Промсвязьбанка на 282 млрд рублей
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам, заявили в ООН
Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана. Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Подлинность "золота Трои" и открытий Шлимана доказана, считает эксперт
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"
Россиянам сократят новогодние каникулы
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Сотрудники пограничной охраны Израиля в Иерусалиме
Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом
Место жесткой посадки самолета SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево
В МАК прокомментировали сообщения СМИ о расследовании катастрофы SSJ100
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Сергей Цеков
В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали два человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
Лента новостейМолния