Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T09:37Z
https://ria.ru/20190531/1555134846.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Видеомост Москва – Пекин в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина

Вчера, 09:34
40
3 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Российско-китайские отношения на современном этапе".
Участники в Москве:
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ;
- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Центра региональных проблем Института США и Канады РАН Сергей ТРУШ.

К разговору приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН.

В Пекине:
- заместитель руководителя Центра исследований российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук ЛИ Юнхуэй;
- старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений ЦУЙ Лижу.

В начале июня в Россию с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Запланировано его участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Визит лидера КНР пройдет в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он будет способствовать развитию российско-китайского стратегического взаимодействия. О текущем состоянии российско-китайских отношений, о роли России и Китая в регионе и в мире, а также о совместных усилиях по противодействию политике санкций и торговых войн, которую в последнее время активно проводят США, пойдет речь в рамках видеомоста.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Анонсы
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. 26 апреля 2019
Си Цзиньпин хочет обсудить с Путиным денуклеаризацию Корейского полуострова
РИА
Новости
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Закупка Турцией ЗРК С-400 идет в плановом режиме, заявили в Анкаре
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
Прах погибших в Приморье китайских туристов вывезут на родину в воскресенье
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Мост Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в апреле 2020 года
Число детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, возросло до шести
Логотип информационного агентства Sputnik
На российско-китайской конференции рассказали о проекте SputnikPro
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй
Посол Китая в России рассказал о шагах для роста товарооборота двух стран
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
Трутнев прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков назвал ДСНВ краеугольным камнем мировой безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров: Москва и Токио выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова
США пытаются сделать из Huawei проблему, заявили в МИД Китая
Генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и арт-директор Музея AZ Полина Лобачевская во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 29 мая 2019
В Третьяковке в 2020 году покажут современное индийское искусство
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои
Китай приостановил закупку сои в США, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали два человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремел взрыв в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
12:26В Минобороны оценили предложенную США Индо-Тихоокеанскую концепцию
Лента новостейМолния