Видеомост Москва – Пекин в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина

Участники в Москве:
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ;
- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Центра региональных проблем Института США и Канады РАН Сергей ТРУШ.
К разговору приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН.
В Пекине:
- заместитель руководителя Центра исследований российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук ЛИ Юнхуэй;
- старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений ЦУЙ Лижу.
В начале июня в Россию с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Запланировано его участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Визит лидера КНР пройдет в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он будет способствовать развитию российско-китайского стратегического взаимодействия. О текущем состоянии российско-китайских отношений, о роли России и Китая в регионе и в мире, а также о совместных усилиях по противодействию политике санкций и торговых войн, которую в последнее время активно проводят США, пойдет речь в рамках видеомоста.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей МАСЛОВ;
- главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Центра региональных проблем Института США и Канады РАН Сергей ТРУШ.
К разговору приглашены:
- эксперты Института Дальнего Востока РАН.
В Пекине:
- заместитель руководителя Центра исследований российской дипломатии Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук ЛИ Юнхуэй;
- старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений ЦУЙ Лижу.
В начале июня в Россию с государственным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Запланировано его участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Визит лидера КНР пройдет в год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Он будет способствовать развитию российско-китайского стратегического взаимодействия. О текущем состоянии российско-китайских отношений, о роли России и Китая в регионе и в мире, а также о совместных усилиях по противодействию политике санкций и торговых войн, которую в последнее время активно проводят США, пойдет речь в рамках видеомоста.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/