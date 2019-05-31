Видеомост Москва – Пекин в преддверии визита лидера КНР Си Цзиньпина

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3 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Пекин на тему: "Российско-китайские отношения на современном этапе".