Лавров: темой совместной деятельности на Курилах занимается спецгруппа

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Специальная рабочая группа занимается обсуждением вопросов, связанных с возможностью свободного передвижения для реализации совместной экономической деятельности на южных Курилах, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч со своим японским коллегой Таро Коно.

"Есть системный вопрос, который касается свободы передвижений. Чтобы заниматься совместной хозяйственной деятельностью, желательно не иметь препятствий между Японией и Россией. Создана рабочая группа по бизнес-моделям, по юридическим вопросам и есть группа по свободному передвижению. В рамках этой группы обсуждается тема, которая важна для всех пяти направлений. Свободная возможность приезжать и уезжать. И для россиян, связанных с японскими партнерами, и для японцев, которые задействованы в реализации этих проектов", - сказал Лавров.

Он отметил, что все пять областей, по которым намечено в первую очередь продвигать совместную экономическую деятельность на этих островах, "напрямую связаны с жизнью людей".